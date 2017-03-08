УЕФА отреагировал на состояние газона стадиона «Ростова»

«Официальная проверка прошла в среду. Игровое поле, может быть, находится не в идеальном состоянии, но оно пригодно для проведения матча. Игра состоится в соответствии с графиком», — заявили в организации.

Ранее 8 марта главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью остался недоволен состоянием газона на домашнем стадионе «Ростова». Как выразился португальский специалист, то, на чем предстоит играть командам, сложно назвать полем. Агроном «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян согласился с критикой Моуринью.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону 9 марта и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.