Моуринью предложили возглавить сборную России по футболу

Российские болельщики, которые встречали в Ростове игроков « Манчестер Юнайтед », предложили в шутку главному тренеру манкунианцев возглавить сборную России по футболу. «Жозе, потренируй сборную России, пожалуйста!», - крикнул португальцу один из фанатов.

Как отмечает сайт «Комсомольской правды», наставник «красных дьяволов» никак не отреагировал на предложение о новом месте работы. Зато активно раздавал всем автографы, правда, молча, а от селфи отказался.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится вечером 9 марта на стадионе «Олимп-2». Вместе с командой из Манчестера в Ростов прибыли также свыше 230 британских фанатов.