WADA раскрыло стоимость расследования ситуации с допингом в РФ

«Расследование Ричарда Паунда , которое выявило массовое использование допинга в российской легкой атлетике, и расследование Ричарда Макларена , которое выявило манипуляции с допинг-контролем в России на государственном уровне, стоили WADA 3,7 млн долларов при годовом бюджете в 30 млн», – указано в сообщении.

После публикации первой части доклада канадского юриста Ричарда Макларена о существовании в России государственной системы поддержки допинга многие российские спортсмены были отстранены от Олимпийских игр 2016 года. Российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований после доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Паунда.