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WADA раскрыло стоимость расследования ситуации с допингом в РФ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потратило около 4 миллионов долларов на допинговое расследование в России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Расследование Ричарда Паунда, которое выявило массовое использование допинга в российской легкой атлетике, и расследование Ричарда Макларена, которое выявило манипуляции с допинг-контролем в России на государственном уровне, стоили WADA 3,7 млн долларов при годовом бюджете в 30 млн», – указано в сообщении.
После публикации первой части доклада канадского юриста Ричарда Макларена о существовании в России государственной системы поддержки допинга многие российские спортсмены были отстранены от Олимпийских игр 2016 года. Российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований после доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Паунда.
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