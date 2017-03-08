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Легкоатлет Шубенков: российским спортсменам не повезло с IAAF
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков считает, что российским спортсменам не повезло с Международной федерацией легкоатлетических федераций (IAAF).
«Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета, и он занимается только тем, что касается Олимпийских игр. Когда начались обвинения, конкретно он должен был ответить на вопрос об участии всей российской сборной на Играх. Он исходил из определённых посылов, но в данном случае не принимал во внимание, что есть российские легкоатлеты и тяжелоатлеты», — сказал спортсмен «Чемпионату».
Шубенков также отметил, что у лёгкой и тяжёлой атлетики ситуация развивается в общем направлении, но различия всё же имеются.
«Когда Бах говорит про общую суть, он забывает одну конкретную федерацию. У нас свои отношения с международной федерацией. Нам с ней не повезло. А Бах вроде как бы и прав», — добавил легкоатлет.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что комитет применяет презумпцию невиновности к российским спортсменам.
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