Легкоатлет Шубенков: российским спортсменам не повезло с IAAF

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков считает, что российским спортсменам не повезло с Международной федерацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета, и он занимается только тем, что касается Олимпийских игр. Когда начались обвинения, конкретно он должен был ответить на вопрос об участии всей российской сборной на Играх. Он исходил из определённых посылов, но в данном случае не принимал во внимание, что есть российские легкоатлеты и тяжелоатлеты», — сказал спортсмен «Чемпионату».

Шубенков также отметил, что у лёгкой и тяжёлой атлетики ситуация развивается в общем направлении, но различия всё же имеются.

«Когда Бах говорит про общую суть, он забывает одну конкретную федерацию. У нас свои отношения с международной федерацией. Нам с ней не повезло. А Бах вроде как бы и прав», — добавил легкоатлет.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что комитет применяет презумпцию невиновности к российским спортсменам.