Пойманный на кокаине футболист Еременко продаст дом в Финляндии

Российский и финский футболист Роман Еременко выставил на продажу свои апартаменты в Финляндии, стоимость которых составляет около миллиона евро. Об этом сообщает портал Iltalehti.fi.

По данным ресурса, площадь дома Еременко, находящегося в городе Вантаа, составляет 245,5 квадратных метров. Вантаа расположен в 19 километрах от Хельсинки. В ноябре 2016-го Еременко был дисквалифицирован UEFA на два года за употребление кокаина. Футболист подал апелляцию на это решение. Она будет рассмотрена 6 марта.

В 2007 году Еременко, в детстве переехавший из России в Финляндию, дебютировал в сборной этой страны. В 2008 году он пробился в основной состав национальной финской команды, а c 2012 года регулярно входит в основной состав сборной. В августе 2014 года в качестве свободного агента Еременко подписал 4-х летний контракт с московским клубом ЦСКА.