Нурмагомедов потерял 500 тысяч долларов из-за отмены боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не получил 500 тысяч долларов из-за отмены боя за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает MMA Fighting.

Гарантированный гонорар россиянина в полмиллиона долларов был бы ему выплачен при любом исходе боя, за исключением отмены поединка. Этот контракт был самым крупным в карьере Нурмагомедова.

Фергюсон гарантировано должен был заработать 250 тысяч долларов и 500 в случае победы. Получит ли американец гонорар за сорванный не по его вине бой, не сообщается. Бонусы за телевизионные трансляции не были предусмотрены.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.

3 марта появилась информация о госпитализации 28-летнего россиянина из-за усиленной сгонки веса. Поединок был отменен. Нурмагомедова выписали из больницы, его жизни и здоровью ничто не угрожает.