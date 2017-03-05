Россиянин Кучеров восхитил соцсети издевательским буллитом в матче НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров забросил решающую шайбу в ворота соперника с помощью финта, который восхитил весь хоккейный мир. Кучеров, выступающий за «Тампу Бэй», вышел пробивать последний буллит в ворота «Баффало Сейбрз». Форвард сумел ловко обмануть вратаря ложным замахом клюшки, и шайба самостоятельно закатилась в ворота. В итоге «Тампа» выиграла, а Кучеров стал звездой Youtube

Мастерство россиянина вызвало восторг у хоккейных экспертов и в соцсетях.

«Кучеров забросил уникальный гол», - написал официальный сайт НХЛ . «Я не думаю, что любой из нас видел прежде что-то подобное», - заявил тренер «Тампы».

Партнеры Кучерова по команде рассказали, что он постоянно оттачивал этот финт на тренировках и решился продемонстрировать его в самый ответственный момент. «Этот гол станет вечным хитом на Youtube», - считают они.