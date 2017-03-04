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Киркоров, Орбакайте, Лазарев и Майданов записывают гимн для чемпионата мира - 2018
Российский певец Филипп Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные отечественные исполнители принимают участие в записи гимна для чемпионата мира по футболу 2018 года.
Съемки видеоклипа на композицию, которая содержит слова "Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!", проходят на поле сочинского стадиона "Фишт", сообщает "Комсомольская правда".
Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут стадионы Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга.
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