Киркоров, Орбакайте, Лазарев и Майданов записывают гимн для чемпионата мира - 2018

Съемки видеоклипа на композицию, которая содержит слова "Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!", проходят на поле сочинского стадиона "Фишт", сообщает "Комсомольская правда".

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут стадионы Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга.