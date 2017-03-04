Шипулин завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Россиянин не допустил промахов на четырех огневых рубежах и уступил опережавшему его французу Мартену Фуркаду 34,5 секунды. Время Фуркада — 31 минута 24,2 секунды. Бронза досталась австрийцу Юлиану Эберхардту (+36,7 секунды; 3 промаха).

Шипулин отыграл 21 позицию, так как в спринте, состоявшемся 3 марта, россиянин пришел к финишу 23-м.