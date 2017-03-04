Грабители обокрали дом футболиста Терри, отследив фото в социальных сетях

Грабители обокрали особняк известного футболиста "Челси" Джона Терри , узнав по фотографиям в социальных сетях, что игрок с супругой находятся в отпуске. Об этом сообщает английское издание The Sun.

Источник сообщил изданию, что многие из украденных предметов были запечатлены ранее и выложены у Терри в аккаунте социальной сети Instagram. Супруги также подтвердили, что в прошлый уик-энд они были на лыжном курорте. Инцидент состоялся в прошлую субботу в доме Терри в элитном районе графства Суррей. Особняк, в котором находятся 10 спален, домашний кинотеатр на 34 места и подземный аквариум, футболист приобрел за 5 млн фунтов в 2014 году у известного гольфиста Колина Монтгомери.

Налетчики смогли обойти систему безопасности в доме. Отмечается, что полиция выясняет обстоятельства взлома, предполагая, что данный дом был выбран специально. 36-летний футболист и его 35-летняя супруга Тони "были очень потрясены", узнав о пропаже ценных предметов интерьера, сумма которых составляет "тысячи фунтов". Футболист уже нанял дополнительную службу безопасности для охраны поместья.

"Это ужасающий случай, они очень потрясены случившимся. Но, ведь они очень любят делиться фотографиями своего дома в социальных сетях, но делают это не очень искусно, в том плане, что видны многие дорогие предметы интерьера. Уже было несколько случаев, когда грабители выбирали своих жертв по фотографиям в социальных сетях", - сказал источник издания.

На аккаунт Терри в социальной сети Instagram подписано более трех миллионов подписчиков, у его жены Тони - 77 тысяч. Оба профиля являются открытыми для публичного просмотра.

В текущем сезоне Терри провел пять матчей в чемпионате Англии и два матча в Кубке английской лиги. Он выступает за "Челси" с 1998 года. Контракт защитника, который выступает в "Челси" с 1998 года, заканчивается в конце сезона.