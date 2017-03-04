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Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки видом спорта
Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев предложил сделать драки между футбольными фанатами видом спорта. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.
«Учитывая, что наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку "стенка на стенку"? Ввести правила, проводить соревнования команд», — сказал Лебедев.
По мнению депутата, агрессию фанатов можно таким образом направить в мирное русло. «Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте», — добавил Лебедев.
Заместитель председателя Госдумы уверен, что подобное зрелище собирало бы не меньше зрителей, чем сами футбольные матчи: «Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть войдет и слово draka», — сказал он.
16 февраля стало известно, что участвовавшим в беспорядках на Евро-2016 россиянам закроют вход на ЧМ-2018.
В тот же день британский телеканал «Би-би-си» показал фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы-2016, а также рассказали о том, что лидеры российских фанатских организаций устраивают отбор «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами. В целом в картине речь идет о возникновении новой культуры в фанатской футбольной среде.
11 июня 2016 года до и после матча группового этапа ЧЕ между сборными России и Англии, состоявшегося в Марселе, между болельщиками обеих команд происходили массовые драки. В результате пострадали 35 человек, три россиянина получили тюремные сроки.
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