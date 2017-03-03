Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC отменен. Об этом сообщает РИА «Дагестан»

Как заявил отец Нурмагомедова, причиной отмены поединка стала быстрая сгонка веса. В день взвешивания спортсмен должен был сбросить три килограмма, однако почувствовал резкую боль в печени и был госпитализирован. Поединок должен был состояться 5 марта в Лас-Вегасе.