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Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен
Фото: Личный архив
Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен, сообщает РИА "Дагестан".
"Накануне боя Хабибу стало плохо, его отвезли в больницу. Причиной ухудшения здоровья стала проблема сгонки веса", - приводит издание слова близкого к семье Нурмагомедова источника.
Бой россиянина с Фергюсоном должен был состояться в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.
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