Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен

Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен, сообщает РИА "Дагестан".

"Накануне боя Хабибу стало плохо, его отвезли в больницу. Причиной ухудшения здоровья стала проблема сгонки веса", - приводит издание слова близкого к семье Нурмагомедова источника.

Бой россиянина с Фергюсоном должен был состояться в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.