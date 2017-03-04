Фанаты ЦСКА и «Зенита» подрались во время матча

Во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу на трибунах московского стадиона «ВЭБ-Арена» произошла драка между болельщиками столичного ЦСКА и петербургского «Зенита» . Конфликт возник в промежутке между 15-й и 20-й минутами встречи, сообщает ТАСС

На матче присутствовало около трех тысяч болельщиков «Зенита». На 15-й минуте игры некоторые из них подожгли атрибутику ЦСКА. Это вызвало ответную реакцию поклонников армейской команды, фанаты которой вступили в кулачный бой с оппонентами. В потасовке, возникшей в буферной зоне между секторами, участвовало около 10 человек. Фанаты ЦСКА бросили в гостевой сектор несколько дымовых шашек.

Драку смогли остановить стюарды (сотрудники, которые помогают организаторам массовых мероприятий следить за порядком на стадионе). Затем к месту инцидента прибыли сотрудники ОМОНа.