Мельдоний могут исключить из списка запрещенный препаратов

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в апреле планирует обратиться в WADA с предложением об исключении мельдония из списка запрещенных препаратов, передает ТАСС со ссылкой на директора ФМБА Владимира Уйбу.

Предложение об исключении мельдония из списка запрещенных препаратов строится на том, что, по словам Уйбы, препарат защищает сердечную клетку от перенапряжения и имеет положительные свойства, за счет чего он не подходит ни к одному из критериев для его запрещения.

WADA внесла мельдоний в список запрещенных препаратов в январе 2016 года, после это допинг-пробы порядка 300 спортсменов дали положительный результат.