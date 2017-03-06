Депутат Госдумы предложил сделать драки футбольных фанатов видом спорта

"Фанатские битвы можно превратить в спорт. Ввести правила, проводить соревнования команд", — приводит слова парламентария официальный сайт партии.

Политик уверен, что поединки между группами фанатов пользовались бы не меньшей популярностью, чем сами футбольные матчи.

"Наши фанаты – бойцы, но не хулиганы", — подчеркнул Лебедев, выразивший уверенность, что Россия стала бы пионером в новом виде спорта.

Ранее политик обрушился с критикой на фильм британского телеканала BBC о российских футбольных фанатах.