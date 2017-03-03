Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Шайба срикошетила от лица россиянина в ворота в матче НХЛ

Словенский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто Мэйпл Лифс». Видео взятия ворот опубликовано на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.
Нападающий, нанося бросок, попал шайбой в лицо российском защитнику канадской команды Никите Зайцеву, после чего та отлетела в ворота. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 2:2. Победу в серии буллитов одержала команда из Лос-Анджелеса.
Еще 9 источников
Видео Канада США Спорт
Никита Зайцев
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости