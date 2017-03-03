WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил россиянина Александра Поветкина , провалившего допинг-тест, от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Также WBC оштрафовал боксера на 250 тысяч долларов. Поветкин сможет подать заявку на восстановление членства в WBC, после того как пройдет год с момента отстранения.

Ассоциация по добровольному тестированию на допинг разработает протокол тестирования Поветкина за его собственный счет. «Если результаты всех сданных в рамках протокола тестов будут отрицательными, WBC рассмотрит возможность снятия дисквалификации с Поветкина», - заявили в организации. При этом боксер продолжит проходить тестирования на допинг.

Также в WBC подчеркнули, что организация дает Поветкину возможность представить дополнительные доказательства, касающиеся его допинг-пробы на остарин.

Ранее в WBC и IBF сообщили об исключении Поветкина из рейтингов. В рейтинге EBU россиянин располагается на первой строчке, но с отметкой, что в его отношении ведется допинговое расследование.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря прошлого года нашли минимальное количество запрещенного вещества остарина. После этого бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира был отменен.

Позже выяснилось, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря были отрицательными. Боксер попросил вскрыть пробу «Б», исследование которой всегда проводится в той же антидопинговой лаборатории, где исследовалась проба «А», но другим специалистом. В результате его проба «Б» оказалась положительной.