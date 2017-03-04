Баскетболисты ЦСКА разгромили «Барселону» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА разгромили испанскую "Барселону" в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне, завершилась со счетом 85:61 (29:4, 19:20, 18:23, 19:14) в пользу гостей. У армейцев лучшим на паркете был Нандо де Коло, набравший 21 очко. В составе "Барселоны" 14 очков на свой счет записал Александар Везенков

В другом пятничном матче 24-го тура турецкая "Дарюшафака", которую тренирует бывший рулевой сборной России Дэвид Блатт , переиграла дома греческий "Панатинаикос" со счетом 77:72 (17:17, 18:16, 18:20, 24:19).

В случае поражения "Дарюшафаки" ЦСКА, одержавший в матче с "Барселоной" 18-ю победу в Евролиге, досрочно выходил бы в плей-офф турнира.