В "Википедии" Кокорина назвали псевдофутболистом

Российские пользователи "Википедии" внесли правки в статью о футболисте Александре Кокорине , назвав его псевдофутболистом. В четверг вокруг нападающего "Зенита" разгорелся очередной скандал — он попался на грубом нарушении ПДД.

Пользователи "Википедии" внесли правки в статью о нападающем "Зенита" Александре Кокорине, назвав его псевдофутболистом. Об этом сообщает TVC.RU.

Правка появилась после очередного скандала с участием футболиста. В четверг стало известно, что Александр Кокорин попался на грубом нарушении ПДД — нападающий "Зенита" за рулем своего Bentley выехал на полосу встречного движения.