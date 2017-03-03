Черчесов отреагировал на инцидент с участием Кокорина

«Мы с первого дня обозначали приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем, на игре и между играми должен показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи наc не устраивают», — заявил Черчесов.

Ранее 2 марта сообщалось, что Кокорин был задержан сотрудниками ДПС . Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре в Москве. Футболист, находившийся за рулем автомобиля Bentley, двигался по встречной полосе с превышением скорости. Сам Кокорин отверг обвинения.

25-летний Кокорин выступает за сборную России с 2011 года. За это время он принял участие в 44 матчах и забил 12 мячей.