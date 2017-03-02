«Ростову» предложили взятку за Ибрагимовича

Сотруднику футбольного клуба «Ростов» неизвестный предложил взятку в размере 170 тысяч рублей за то, чтобы его сын выводил на поле игрока « Манчестер Юнайтед а» Златана Ибрагимовича. Об этом пресс-атташе российской команды Иван Бодылевский написал в своем аккаунте в Twitter

«Позвонил незнакомый человек, предложил 170 тысяч рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», — написал Бодылевский.

Первую встречу с «Манчестер Юнайтедом» «Ростов» проведет 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответная встреча матча 1/8 финала Лиги Европы состоится в Манчестере 16 марта. Главный тренер английской команды Жозе Моуриньо уже назвал «Ростов» плохим жребием для своих подопечных.

35-летний Ибрагимович принял участие в 24 играх за «Манчестер Юнайтед» и забил 15 мячей.