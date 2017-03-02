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По стопам Кокорина: Роналду грубо нарушил ПДД
Футболист Криштиану Роналду проехал на красный свет. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии проехал на запрещающий знак светофора на глазах у полицейских. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Инцидент произошел в момент, когда Роналду отъезжал от стадиона «Сантьяго Бернабеу» после игры чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Несмотря на явное нарушение правил дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов не обратили внимания на действия именитого футболиста. В машине, помимо самого футболиста, находилась и его подруга Джорджина Родригес.
В ночь с 24 на 25 февраля футболист петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин был задержан сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения на Страстном бульваре в Москве. Спортсмен выехал на встречную полосу. Ряд СМИ написали, что футболист участвовал в незаконных гонках, однако сам Кокорин эти сообщения опроверг.
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