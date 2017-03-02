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В «Зените» отказались комментировать выезд Кокорина на встречную полосу

«Здесь нечего комментировать». «Зенит» о выходке Кокорина
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Пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман высказался по поводу информации об инциденте с нападающим петербургского клуба Александром Кокориным.
«Здесь нечего комментировать, пока все факты не подтвердятся», — приводит слова Циммермана «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин задержан в Москве за нарушение правил дорожного движения.
Агент спортсмена Кирилл Логинов сказал, что инспекторы ДПС составили на футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кокорина административный протокол после того, как он заехал колесом на дорожную разметку, разделяющую встречные потоки автомобилей.
Спорт
ГИБДД Зенит
Александр Кокорин Дмитрий Циммерман
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