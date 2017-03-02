В «Зените» отказались комментировать выезд Кокорина на встречную полосу

«Здесь нечего комментировать, пока все факты не подтвердятся», — приводит слова Циммермана «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин задержан в Москве за нарушение правил дорожного движения.