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Главный тренер "Барселоны" решил уйти из клуба
Фото: © РИА Новости. Виктор Толочко
Луис Энрике, главный тренер "Барселоны", решил не продлевать свой контракт с клубом. Об сообщается на сайте "Барселоны".
Энрике заявил, что уходит из клуба, так как хочет отдохнуть. Он поблагодарил руководство, игроков и болельщиков клуба за поддержку.
BREAKING NEWS: @LUISENRIQUE21 announces he will not continue as Barça manager next season. #FCBlive pic.twitter.com/pqYOnWxUy9— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 марта 2017 г.
Луис Энрике возглавил "Барселону" в мае 2014 года. Под его руководством каталонцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, побеждали в Суперкубке страны, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Сейчас "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая на два балла мадридский "Реал".
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