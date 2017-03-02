Главный тренер "Барселоны" решил уйти из клуба

Луис Энрике , главный тренер "Барселоны", решил не продлевать свой контракт с клубом. Об сообщается на сайте "Барселоны".

Энрике заявил, что уходит из клуба, так как хочет отдохнуть. Он поблагодарил руководство, игроков и болельщиков клуба за поддержку.

Луис Энрике возглавил "Барселону" в мае 2014 года. Под его руководством каталонцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, побеждали в Суперкубке страны, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.