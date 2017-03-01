WADA воодушевилось прогрессом России в борьбе с допингом после заявления Путина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) воодушевлено прогрессом России в борьбе с допингом. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу WADA.

«WADA воодушевлено прогрессом на самом высоком политическом уровне в России. Начиная с ноября 2015 года, WADA, Британское антидопинговое агентство и другие упорно работали в поддержке усилий России по восстановлению заслуживающей доверия антидопинговой системы. Это публичное признание президентом России Владимиром Путиным , что их "антидопинговая система не сработала", является важным шагом в правильном направлении», — заявил глава WADA Крэйг Риди

В среду президент России Владимир Путин заявил, что существующая в стране антидопинговая система не сработала и призвал прислушаться к результатам работы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена

24 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал письмо генсека организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем говорится, что WADA признало недостаточный объем доказательств по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена. По мнению МОК, причина в том, что пробы многих спортсменов нельзя повторно проверить.

Доклад Макларена состоит из двух частей. В нем говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга, подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а также о применении запрещенных препаратов рядом отечественных атлетов.