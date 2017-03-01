Вратарь «Ростова» отказался переходить в «Зенит» с шестикратным увеличением зарплаты

Вратарь «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев отказался от перехода в «Зенит» в зимнее трансферное окно, несмотря на шестикратное увеличение зарплаты.

По информации ФАН годовой оклад вратаря в «Ростове» составляет порядка 200 тыс. евро, в то время как в Петербурге 29-летний голкипер мог рассчитывать на зарплату в 1,2 млн евро в год.

При этом отмечается, что сам футболист отказался даже обсуждать возможность своего ухода из клуба, несмотря на готовность ростовчан отпустить своего основного стража ворот.

В текущем чемпионате страны Джанаев провел 13 матчей, из которых в восьми не пропустил.