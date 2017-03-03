Видео: Фернандо Торрес потерял сознание во время матча «Депортиво» — «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил серьёзную травму головы во время матча 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», состоявшегося 2 марта в Ла-Корунье и завершившегося со счётом 1:1.

Игра на некоторое время была остановлена, Торресу оказывали первую помощь. В итоге 32-летнего нападающего унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу. После игры врачи подтвердили, что в том эпизоде Торрес на несколько минут потерял сознание, но при этом не переставал дышать. Форвард проведёт ночь в больнице.

Ожидается, что он будет выписан уже в пятницу, 3 марта.