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Путин о претензиях из-за царапин на пробах спортсменов: нам они непонятны
Россия не несет ответственности за якобы выявленные царапины на допинг-пробах российских спортсменах, так как при приеме этих проб международными антидопинговыми структурами никаких соответствующих отметок в протоколах не было, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины — мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было", — сказал Путин на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года.
"Значит они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение", — добавил президент.
Ранее в докладе Ричарда Макларена, главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию применения допинга в российском спорте, утверждалось, что сочетание факторов — возможность открытой крышки, наличие царапин и пятен, а также неразбериха с ДНК, дает основание утверждать, что происходила подмена проб россиян на Олимпиаде-2014. Также в докладе сообщалось, что допинг-пробы россиян с Игр в Сочи содержат физиологически невозможный уровень соли.
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