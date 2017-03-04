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Российский боец Шлеменко победил американца Брэдли на турнире М-1 в Москве

Российский боец Шлеменко победил американца Брэдли на М-1
Фото:
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу над представителем США Полом Брэдли в главном поединке турнира М-1 Challenge 75 в Москве.
Шлеменко владел ощутимым преимуществом по ходу схватки, но не сумел отправить соперника в нокаут. Тем не менее, по итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.
Ранее сообщалось, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 209 был отменён по причине проблем российского спортсмена со здоровьем.
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США Спорт
Александр Шлеменко Пол Брэдли Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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