Российский боец Шлеменко победил американца Брэдли на турнире М-1 в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу над представителем США Полом Брэдли в главном поединке турнира М-1 Challenge 75 в Москве.

Шлеменко владел ощутимым преимуществом по ходу схватки, но не сумел отправить соперника в нокаут. Тем не менее, по итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.