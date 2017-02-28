Игроки «Енисея» записали видеообращение к Путину в поддержку «Водника»

Игроки хоккейного клуба «Енисей» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь команде «Водник», принявшей участие в скандальном матче с «Байкал-Энергией».

«Мы не можем оставаться в стороне в столь трудные для нашего вида спорта времена. Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста «Водника» как мужественный поступок, направленный на спасения нашего вида спорта. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам, спасите наш русский хоккей. Теперь только с вами нам это под силу», — говорится в обращении игроков «Енисея».

26 февраля состоялся матч чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией», в котором команды на двоих оформили 20 автоголов. Результат этой встречи был аннулирован.