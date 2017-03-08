Лондонский «Арсенал» установил антирекорд Лиги чемпионов

«Арсенал» стал первым клубом за всю историю Лиги чемпионов, который завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира в семи сезонах подряд.

Мюнхенская «Бавария» по сумме двух матчей обыграла «Арсенал» со счётом 10:2 и выбила лондонский клуб из соревнований.

«Арсенал» не может преодолеть стадию 1/8 финала уже семь лет подряд, в последний раз это им удавалось в сезоне-2009/10. Тогда коллектив Арсена Венгера обыграл «Порту», но уже на следующей стадии уступил «Барселоне».

Ранее болельщики «Арсенала» провели акцию протеста против Венгера.

Кроме того, счёт 2:10 по сумме двух матчей стал худшим результатом для английского клуба в истории Лиги чемпионов.