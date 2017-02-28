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Умер легендарный советский хоккеист Владимир Петров
Легендарный советский хоккеист Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС.
Петров был двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира в составе сборной СССР по хоккею.
Хоккеист выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.
С 1967 года Петров играл за ЦСКА, с которым он стал одиннадцатикратным чемпионом СССР.