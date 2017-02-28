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Глава USADA: «Из-за России были испорчены две Олимпиады»
Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с критикой в адрес руководства Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с решением организации допустить атлетов из России до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Обращение представителя ведомства публикуется на сайте USADA.
«Чтобы бороться с обманом, нужно понимать, где и что пошло не так. У нас есть чёткий пример существования государственной системы употребления допинга в России, которая поощрялась властями», — заявил Тайгерт.
По словам Тайгерта, в систему допинга были вовлечены более тысячи спортсменов, представлявших 30 видов спорта. О существовании в России системы государственной поддержки допинга впервые заявил в своем докладе Ричард Макларен. Документ состоит из двух частей, опубликованных 18 июля и 9 декабря 2016 года. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало отстранить Россию от участия в Играх. Вся паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Паралимпиаде 2016 года в Бразилии
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