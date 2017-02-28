Глава USADA: «Из-за России были испорчены две Олимпиады»

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с критикой в адрес руководства Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с решением организации допустить атлетов из России до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Обращение представителя ведомства публикуется на сайте USADA.

«Чтобы бороться с обманом, нужно понимать, где и что пошло не так. У нас есть чёткий пример существования государственной системы употребления допинга в России, которая поощрялась властями», — заявил Тайгерт.