Гимнастка Корбут продала олимпийские медали за $230 тысяч

На американском аукционе Heritage Auctions проданы медали советской гимнастки Ольги Корбут, сообщает ТАСС

На аукционе были проданы командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене ($66 тысяч), золото этих же Игр в вольных упражнениях ($52,8 тысяч), серебро в упражнении на брусьях ($24,6 тысяч), командное золото Игр 1976 года в Монреале ($57,6 тысяч), серебро за упражнения на бревне ($24,6 тысяч).

Спортсменка также продала гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году ($3 тыс.), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением ($49).

Из 230 тыс. долларов Корбут получит 183,3 тысячи, 20% от общей суммы составит премия аукционного дома.

Ольга Корбут - советская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР. С 1991 года проживает в США.