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Спорт-Экспресс

Вратарь ПСВ руками занес мяч в свои ворота, пытаясь подняться на ноги

Вратарь руками занес мяч в свои ворота при попытке подняться
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Курьезный автогол случился в матче 24-го тура чемпионата Голландии между "Фейеноордом" и ПСВ. Голкипер эйндховенской команды Йерун Зут на 82-й минуте занес мяч за линию своих ворот, вставая на ноги. Таким образом, ротердамцы выиграли 2:1 и продлили победную серию до 10 встреч.
США Спорт
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