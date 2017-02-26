Вратарь ПСВ руками занес мяч в свои ворота, пытаясь подняться на ноги

Курьезный автогол случился в матче 24-го тура чемпионата Голландии между "Фейеноордом" и ПСВ. Голкипер эйндховенской команды Йерун Зут на 82-й минуте занес мяч за линию своих ворот, вставая на ноги. Таким образом, ротердамцы выиграли 2:1 и продлили победную серию до 10 встреч.

Замечательный автогол в матче "Фейеноорд" - ПСВ. Благодаря этому движению вратаря Зута, роттердамцы одержали десятую победу подряд. pic.twitter.com/INNg127HHn — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 26 февраля 2017 г.