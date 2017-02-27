На чемпионате по бегу в США победил 99-летний ветеран войны

В Соединенных Штатах состоялся чемпионат по бегу, участие в котором принимали пожилые люди.

Пожилые бегуны доказали, что они не хуже молодых

Как сообщают СМИ, в забеге на 60 метров 99-летний ветеран Второй мировой войны Орвилл Роджерс оказался быстрее своего 92-летнего соперника Диксона Хемфилла. Правда, как показал фотофиниш, Хемфилл уступил Роджерсу всего пять сотых секунды. Информацией об этом поделился Runner’s World.

Сильнейшей на стометровке оказалась 100-летняя Ида Килинг. Она пробежала эту дистанцию за минуту и 17 секунд.

По словам бегуньи, она не признает спортивные диеты. Ее секрет - рыбий жир на завтрак. Им она запивает яичницу, колбасу, жареную картошку и бублики.