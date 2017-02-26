Футболист чешского клуба спас жизнь вратарю команды соперника

Нападающий чешского клуба «Словацко» Франсис Коне спас вратаря «Богемианс 1905» Мартина Берковеца, у которого запал язык в матче 18 тура чемпионата Чехии. Видео опубликовано на YouTube-канале TRENDING NOW.

Голкипер столкнулся с защитником своей команды и потерял сознание. Он мог задохнуться, но форвард «Словацко» Франсис Коне вовремя оказал помощь пострадавшему.

Прибывшие на место столкновения медики отвезли голкипера в больницу. Берковец провел там ночь и утром через Facebook поблагодарил Коне за помощь.

Встреча прошла в субботу, 25 февраля, и завершилась со счетом 0:0.