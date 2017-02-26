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Информатор WADA Степанова не смогла выполнить нормативы для участия в зимнем ЧЕ
Выступающая в качестве нейтральной спортсменки бегунья Юлия Степанова не смогла преодолеть квалификационный барьер для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, информирует ТАСС.
Сообщается, что спортсменка не смогла выполнить отборочный норматив с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года. В беге на 800 метров порог равен двум минутам и четырем секундам, на 400 метров - 54 секундам.
Лучшие результаты Степановой в этих дисциплинах (800 м - 2.05,14; 400 м - 57,18) не удовлетворяют требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации. Основные соревнования стартуют 3 марта в Белграде.
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