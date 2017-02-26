Михалков о терапевтических исключениях: больные люди должны лежать в больнице, а не бегать

«Конечно, наши победы многих раздражают. Нам урезают составы сборных на Олимпийских играх, а мы всё равно оказываемся четвёртыми. Другие команды уже давно бы развалились. Нам это пророчили, ну а мы лишь становимся сильнее. Поэтому нужно думать о себе, а не о том, как мы будем выглядеть где-то», — цитирует режиссёра «Спорт FM».

По словам Михалкова, выступающего послом Зимних военных игр в Сочи, Олимпийские игры являются неполноценными без российских спортсменов.

«Олимпийские игры без России — это не Олимпийские игры. Это же касается и США. Понимаете, к сожалению, я наблюдаю то, что в биатлоне бегают и стреляют больные люди, которые имеют терапевтические исключения. Больные люди должны лежать в больнице, а не бегать», — считает Михалков.