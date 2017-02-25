Шотландец поставил на матч «Бавария» — «Арсенал» с коэффициентом 401 и выиграл

Житель шотландского города Форфар Макс Рейд решил сделать необычную ставку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал». Игрок запросил в букмекерской конторе комплексную ставку « Роберт Левандовски забьёт головой + „Арсенал“ не реализует пенальти».

Букмекерская компания Sky Bet согласилась принять у Рейда такую ставку, предложив на неё коэффициент 401.00. Игрок поставил на событие £ 5.

Ставка сыграла уже на 54-й минуте матча, когда Левандовски ударом головой поразил ворота «Арсенала». Ранее в первом тайме форвард «канониров» Алексис Санчес не сумел реализовать пенальти.

В итоге выигрыш шотландца мог бы составить £ 2 тыс. Но, к сожалению, он его вряд ли получит. Позже выяснилось, что счёт Рейда заблокирован, поскольку был зарегистрирован на его отца. Регистрация счёта на другое лицо является грубым нарушением правил в букмекерских конторах, а потому, скорее всего, в лучшем случае Майклу вернут его 5 фунтов. Если, конечно, он не сумеет доказать, что ставку сделал его отец.

Но при этом Sky Bet, если верить данным букмекера, всё равно лишился солидной суммы из-за ставки Макса. Дело в том, что игрок предварительно опубликовал свой выбор в личном «Твиттере», а букмекер со своего аккаунта прокомментировал сообщение и тем самым привлёк к ставке повышенное внимание. В результате примеру Макса последовали и другие желающие, что стоило компании £ 350 тыс.