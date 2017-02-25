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Отвратительно и бесчеловечно. Захарова ответила на заявление WADA
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недостаточности доказательств применения допинга российскими спортсмена. Отметив, что международные чиновники потратили полгода на признание этого очевидного факта, Захарова подчеркнула, что фактически в отношении российских спортсменов применили «принцип коллективной ответственности за недоказанные преступления». Как отмечает официальный представитель МИД, ущерб от всего этого для мирового спорта ещё только предстоит оценить.
«Ровно полгода назад, 25 августа 2016 года в ходе брифинга в МИД России мы прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной. Постарайтесь дочитать до конца: „К сожалению, говоря об Олимпиаде, нельзя не сделать заявления относительно решения в отношении паралимпийской сборной нашей страны. Считаем решение Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной отвратительным и бесчеловечным», - написала Захарова.
«Решение Спортивного арбитражного суда полностью противоречит базовым принципам, которые лежат в основе олимпийских и паралимпийских ценностей. Наказываются ни в чем неповинные спортсмены, люди. При этом необходимо иметь в виду, что речь идет о людях с ограниченными возможностями. Конечно, вся эта грязь весьма далека от принципов гуманизма и базовых правовых понятий», -- считает Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в России глубоко озабочены «беспрецедентным и бесчеловечным ущемлением благородных целей паралимпийского движения и прав чистых атлетов, являющихся людьми с ограниченными возможностями».
Ранее руководство Международного олимпийского комитета(МОК) заявило, что в докладе Ричарда Макларена мало доказательств применения допинга российскими спортсменами. Об этом говорится в открытом письме генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, опубликованном на сайте организации. WADA подтвердило, что в некоторых случаях доказательств могло быть недостаточно. «К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской лабораторией, а это значит, что они не могут быть повторно проанализированы», -- говорится в заявлении антидопингового агентства, которое цитирует портал Insidethegames.
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