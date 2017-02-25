Отвратительно и бесчеловечно. Захарова ответила на заявление WADA

«Ровно полгода назад, 25 августа 2016 года в ходе брифинга в МИД России мы прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной. Постарайтесь дочитать до конца: „К сожалению, говоря об Олимпиаде, нельзя не сделать заявления относительно решения в отношении паралимпийской сборной нашей страны. Считаем решение Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной отвратительным и бесчеловечным», - написала Захарова.

«Решение Спортивного арбитражного суда полностью противоречит базовым принципам, которые лежат в основе олимпийских и паралимпийских ценностей. Наказываются ни в чем неповинные спортсмены, люди. При этом необходимо иметь в виду, что речь идет о людях с ограниченными возможностями. Конечно, вся эта грязь весьма далека от принципов гуманизма и базовых правовых понятий», -- считает Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в России глубоко озабочены «беспрецедентным и бесчеловечным ущемлением благородных целей паралимпийского движения и прав чистых атлетов, являющихся людьми с ограниченными возможностями».