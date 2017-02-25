WADA объяснило недостаток доказательств в докладе Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что доказательств применения допинга российскими спортсмена в некоторых случаях могло быть недостаточно. «К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской лабораторией, а это значит, что они не могут быть повторно проанализированы», -- говорится в заявлении антидопингового агентства, которое цитирует портал Insidethegames

В нем также отмечается, что запросы к российским властям профессора Ричарда Макларена относительно дополнительных доказательств остались без ответа. «Все это означает, что достаточного количества доказательств необходимости санкций против отдельных спортсменов, указанных в отчете, просто не может быть. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада», -- отмечается в заявлении.

Ранее руководство Международного олимпийского комитета(МОК) заявило, что в докладе Ричарда Макларена мало доказательств применения допинга российскими спортсменами. Об этом говорится в открытом письме генерального директора МОК Кристофа де Кеппера. Оно опубликовано на сайте организации и посвящено реформе антидопинговой системы

«Недавно WADA организовала встречу в Лозанне. Международным спортивным федерациям поясняли, как анализировать и интерпретировать доказательства. WADA признало, что во многих случаях полученных доказательств недостаточно», -- говорится в письме де Кеппера. Агентство также отметило неточный перевод некоторых документов в докладе, выполненных комиссией Макларена, и запросило официальный перевод данных текстов. Зимой прошлого года Макларен опубликовал вторую часть доклада комиссии WADA. В нем утверждалось, что около тысячи российских спортсменов участвовало в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. МОК заявил, что перепроверит все пробы, взятые во время Игр.