WADA объяснило недостаток доказательств в докладе Макларена утилизацией допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что недостаточное количество доказательств в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена объясняется утилизацией образцов допинг-проб. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на заявление WADA.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал письмо генерального директора организации Кристофа де Кеппера. В нем говорилось о том, что 21 февраля WADA провело в Лозанне собрание для международных спортивных федераций, в ходе которого признало, что в докладе Макларена по большинству дел нет достаточного количества доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Также ВАДА посетовало на "неадекватный" перевод некоторых документов в докладе, выполненных комиссией Макларена, в связи с чем запросило официальный перевод данных текстов.

"К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада".

В некоторых случаях WADA допускает утилизацию образцов. Так, в 2012 году Лозаннская антидопинговая лаборатория уничтожила 62 допинг-пробы российских спортсменов, доставленных из Московской антидопинговой лаборатории. WADA обвинило швейцарцев в несоблюдении инструкций, однако внутреннее расследование лаборатории показало, что организация действовала в соответствии с правилами WADA. Санкции к лаборатории в Лозанне в результате не были применены.

Макларен презентовал вторую и заключительную часть доклада комиссии в декабре 2016 года. В документе сообщалось о том, что порядка тысячи спортсменов из России были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Позднее МОК заявил, что перепроверит все пробы, взятые в ходе Олимпиады-2014.

Из-за подозрений, основанных на утверждениях из второй части доклада, Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в "атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков".