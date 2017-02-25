WADA признало, что в докладе Макларена не хватает доказательств вины россиян

Руководство Международного олимпийского комитета(МОК) заявило, что в докладе Ричарда Макларена недостаточно доказательств использования допинга российскими спортсменами. Об этом говорится в открытом письме генерального директора МОК Кристофа де Кеппера. Оно опубликовано на сайте организации и посвящено реформе антидопинговой системы.

«Недавно WADA организовала встречу в Лозанне. Международным спортивным федерациям поясняли, как анализировать и интерпретировать доказательства. WADA признало, что во многих случаях полученных доказательств недостаточно», - говорится в письме де Кеппера.

Зимой прошлого года Макларен опубликовал вторую часть доклада комиссии WADA. В нем утверждалось, что около тысячи российских спортсменов участвовало в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. МОК заявил, что перепроверит все пробы, взятые во время Игр.