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WADA признало, что в докладе Макларена не хватает доказательств вины россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.
Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, текст которого размещён на официальном сайте организации.
Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре прошлого года.
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Всемирное антидопинговое агентство
Ричард Макларен
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