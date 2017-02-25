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WADA признало, что в докладе Макларена не хватает доказательств вины россиян
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.
Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, текст которого размещён на официальном сайте организации.
Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре прошлого года.
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