ФИФА понизит украинский клуб в классе, если тот не выплатит долг в течение 90 дней

Дисциплинарный комитет ФИФА заявил, что украинский «Днепр» будет переведён в первую лигу, если не погасит долг в течение 90 дней.

Как сообщает Tribuna, «Днепр» получил последнюю отсрочку в деле о выплате долга перед агентом тренерского штаба Хуанде Рамоса , который руководил командой в период с 2010 по 2014 годы.

Ранее ФИФА рассматривала вопрос об исключении футбольного клуба «Днепр» из украинской премьер-лиги.