Главное сейчас
Главные события у вас в почте
ФИФА понизит украинский клуб в классе, если тот не выплатит долг в течение 90 дней
Дисциплинарный комитет ФИФА заявил, что украинский «Днепр» будет переведён в первую лигу, если не погасит долг в течение 90 дней.
Как сообщает Tribuna, «Днепр» получил последнюю отсрочку в деле о выплате долга перед агентом тренерского штаба Хуанде Рамоса, который руководил командой в период с 2010 по 2014 годы.
Ранее ФИФА рассматривала вопрос об исключении футбольного клуба «Днепр» из украинской премьер-лиги.
Оставить комментарий