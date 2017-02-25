Сын Пеле сдался полиции и сядет в тюрьму на 13 лет

Сын знаменитого футболиста Пеле — Эдсон Шолби Насименту — явился в полицию, чтобы начать отбывать почти 13-летний тюремный срок.

Об этом информирует РИА "Новости". Как уточняет агентство, он был приговорен к 33-летнему лишению свободы за отмывание денежных средств, полученных от торговли наркотиками. Однако все это время он оставался на свободе, так как апелляционный суд рассматривал его ходатайства.

Обвинительный вердикт был окончательно утвержден судом 23 февраля. Тем не менее, приговор смягчили – 46-летний Насименту будет находиться в местах лишения свободы 12 лет и 10 месяцев.