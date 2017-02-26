Венесуэльский лыжник Солано получил предложение тренироваться в России

Венесуэльский лыжник Адриан Солано рассказал о том, как лыжное сообщество в России отреагировало на его выступление во время квалификационной гонки на 10 км в рамках чемпионата мира в финском Лахти.

«Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил! Мне даже написал тренер российских паралимпийцев: «Адриан Солано? Добро пожаловать в мой дом. Могу тебя тренировать, никаких денег не надо, это просто очень интересно, ты воодушевляешь своей целеустремлённостью». И таких сообщений масса», — рассказал спортсмен в комментарии «Р-Спорту».

Выступление венесуэльского лыжника Адриана Солано произвело фурор на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.