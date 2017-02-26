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Венесуэльский лыжник Солано получил предложение тренироваться в России
Венесуэльский лыжник Адриан Солано рассказал о том, как лыжное сообщество в России отреагировало на его выступление во время квалификационной гонки на 10 км в рамках чемпионата мира в финском Лахти.
«Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил! Мне даже написал тренер российских паралимпийцев: «Адриан Солано? Добро пожаловать в мой дом. Могу тебя тренировать, никаких денег не надо, это просто очень интересно, ты воодушевляешь своей целеустремлённостью». И таких сообщений масса», — рассказал спортсмен в комментарии «Р-Спорту».
Выступление венесуэльского лыжника Адриана Солано произвело фурор на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
Venezuela's Adrian Solano is the most heart-warming athlete at this year's Nordic World Ski Championships. First time ever skiing in snow. pic.twitter.com/jpZCvfTppI— Elna N. Andersson (@enykanen) 23 февраля 2017 г.
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