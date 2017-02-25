Главный тренер «Локомотива» назвал причину подписания 43-летнего Лоськова

«Как на игрока основы мы на Дмитрия не рассчитываем, но мы хотим проявить к нему и болельщикам уважение. Тут важнее не результат. Необходимо отдать должное этому футболисту. Лоськов в прекрасной форме, но играть в основе пока не может», — заявил Семин.

24 февраля «Локомотив» объявил о подписании контракта с Лоськовым. Хавбек провел в составе «железнодорожников» 420 матчей и забил 128 мячей. Последний раз бывший капитан столичного клуба выходил на поле в сезоне-2012/13. Он не объявлял о завершении карьеры, но отмечал, что хотел бы сделать это в официальном матче.

После первого круга «Локомотив» с 23 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. Чемпионат возобновится 3 марта.